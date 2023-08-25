Обмелел Верхне-Шайтанский пруд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Первоуральске из-за проблем с водой ввели режим повышенной готовности. В городе создали оперативный штаб. Об этом сообщили в администрации Первоуральска.

21 августа был создан оперативный штаб из-за обмеления Верхне-Шайтанского пруда. Организация круглосуточно наблюдает за обстановкой и реагирует в случае сообщений о состоянии водохранилища.

- Введение режима повышенной готовности в городском округе означает концентрацию всех городских служб для предотвращения возможных негативных последствий, касающихся обеспечения водоснабжения города Первоуральск, - пояснили в мэрии города.

Глава городского округа Игорь Кабец отметил, что такие меры – это необходимый шаг. Введение режима повышенной готовности позволит предотвратить негативные последствия. Однако поводов беспокоится у жителей Первоуральска нет, ситуация находится под контролем.

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