Обмелел Верхне-Шайтанский пруд
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Первоуральске из-за проблем с водой ввели режим повышенной готовности. В городе создали оперативный штаб. Об этом сообщили в администрации Первоуральска.
21 августа был создан оперативный штаб из-за обмеления Верхне-Шайтанского пруда. Организация круглосуточно наблюдает за обстановкой и реагирует в случае сообщений о состоянии водохранилища.
- Введение режима повышенной готовности в городском округе означает концентрацию всех городских служб для предотвращения возможных негативных последствий, касающихся обеспечения водоснабжения города Первоуральск, - пояснили в мэрии города.
Глава городского округа Игорь Кабец отметил, что такие меры – это необходимый шаг. Введение режима повышенной готовности позволит предотвратить негативные последствия. Однако поводов беспокоится у жителей Первоуральска нет, ситуация находится под контролем.
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