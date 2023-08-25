Уральца по ошибке едва не признали самовольно оставившим часть

Уральца едва не признали самовольно оставившим часть, хотя он и продолжал служить в составе другой части Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодого человека из Горноуральского городского округа едва не признали самовольно оставившим часть. Сейчас участника СВО и молодого отца оправдали. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

- Речь про бюрократическую ошибку, из-за которой участника СВО из Горноуральского городского округа признали самовольно оставившим часть, хотя он и продолжал честно защищать Родину, только в составе другой части, - написал он в своем telegram-канале.

По данным депутата, молодой человек получил в мае отпуск на две недели, а затем вернулся в свою часть. Он не знал, что за время его отсутствия его вместе с сослуживцами перевели в другую часть. Ничего не подозревая, он продолжил служить на прежнем месте и затем ему сообщили, что он объявлен самовольно оставившим часть.

Допустивших ошибку, по информации Максима Иванова, наказали, а бойцу вернули честное имя и долг по денежному довольствию.

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