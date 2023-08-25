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НовостиОбщество25 августа 2023 2:28

Бастрыкин поручил доложить о ситуации с аварийным домом в Березовском

Двухэтажный дом 1954 года постройки не расселяют
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Жители аварийного дома ежемесячно платят за текущее содержание жилья

Жители аварийного дома ежемесячно платят за текущее содержание жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с аварийным домом в Березовском. Двухэтажный дом 1954 года постройки не расселяют, и жители ежемесячно платят за текущее содержание жилья.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, - сообщили в СК России.

Следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка, следователями устанавливаются все обстоятельства. Главе ведомства будет представлен доклад о нарушении прав жителей Свердловской области.

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