Жители аварийного дома ежемесячно платят за текущее содержание жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с аварийным домом в Березовском. Двухэтажный дом 1954 года постройки не расселяют, и жители ежемесячно платят за текущее содержание жилья.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, - сообщили в СК России.

Следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка, следователями устанавливаются все обстоятельства. Главе ведомства будет представлен доклад о нарушении прав жителей Свердловской области.

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