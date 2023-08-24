УБРиР снизил ставки по льготным программам ипотеки

Фото: пресс-служба ПАО УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сделал льготные программы ипотеки доступнее. Ставки по госпрограммам снизились на 0,5 п.п. и банк готов принимать заявки от клиентов. Отметим также, что УБРиР сохраняет условия по одобренным жилищным кредитам до 1 октября.

Стартовые ставки по «Ипотеке для ИТ-специалистов» начинаются от 4,1% годовых, по «Семейной ипотеке» — от 5% годовых, по «Господдержке» — от 6,8% годовых. По последним двум программам можно подавать заявки только с паспортом.

- Льготные программы по ипотеке пользуются повышенным спросом для покупки жилья на первичном рынке. В июле больше половины кредитов было выдано по «Господдержке» и почти 40% по «Семейной ипотеке», — рассказал Михаил Прилепов, управляющий директор центра ипотечного бизнеса УБРиР. — До конца года интерес к первичному рынку вероятнее всего будет усиливаться. Поскольку на фоне роста ключевой ставки стоимость жилищных кредитов по собственным программам банков будет возрастать. При этом есть вероятность продления «Семейной ипотеки», как одного из драйверов строительного рынка.

Со всей ипотечной линейкой УБРиР можно ознакомиться на сайте банка.