Жителей Нижнего Тагила попросили поддержать завод-музей в престижном конкурсе

Завод под открытым небом может стать достоянием Среднего Урала. Фото: сервис Яндекс.Карты

Жителей Нижнего Тагила попросили проголосовать за Старый Демидовский завод в конкурсе «Достояние Среднего Урала 2023». Свой голос можно отдать любой житель Свердловской области старше 18 лет. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Проголосовать за Старый Демидовский завод, рассоложенный у Лисьей горы в Нижнем Тагиле, можно с 1 августа до 1 декабря 2023 года через портал Госуслуг.

Победителей конкурса объявят 17 января 2024 года в день 90-летнего юбилея Свердловской области. Отметим, что Старый Демидовский завод – уникальный уральский музей, расположенный под открытым небом.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru