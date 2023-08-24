На Среднем Урале 1 сентября откроется больше тысячи школ

В 2023 году в школы Свердловской области пойдут около полумиллиона учащихся Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Свердловская область готова к началу нового учебного года. Первого сентября 2023 года в регионе свои двери откроют больше тысячи школ. Вопросы подготовки к новому учебному году обсудили на заседании регионального правительства 24 августа. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Среднего Урала.

Ожидается, что в этом году в школы пойдут около полумиллиона учащихся, их них - 60 тысяч первоклашек. С 29 по 30 августа в учреждениях пройдут учения по отработке ЧП.

- Антитеррористическая защищенность и обеспеченность пожарной безопасности, контроль качества питания в школьных столовых, безопасность перевозок детей – все эти вопросы должны находиться под постоянным контролем руководителей профильных ведомств и глав муниципалитетов, а также родительской общественности, - отметили в региональном правительстве.

На эти мероприятия из консолидированного бюджета выделено больше пяти миллиардов рублей. В 2023 году планируется достроить семь новых школ в области, которые смогут вместить больше шести тысяч учеников. Современные учреждения появятся в Екатеринбурге, Серове, Верхней Пышме, Красноуфимском и Белоярском районах.

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