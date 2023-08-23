Зима близко: Местами в Свердловской области обещают заморозки до -2 градусов

В конце предпоследней недели августа в Свердловской области ожидаются заморозки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце предпоследней недели августа в Свердловской области ожидаются заморозки, об этом сообщает Уральский Гидрометцентр. Температура воздуха ночью 24 августа опустится до +3...+8 градусов, а местами опустится до -2.

Днём 25 августа в области температура воздуха будет +12...+17 с небольшим дождём, в Екатеринбурге же будет теплее - +15...+17 без осадков. Ночью ожидается +5...+10 в области и +8...+10 в городе.

Днём 26 августа в области также +12...+17 с дождём, а в столице Урала ожидается +15...+17 со слабым дождём. Ночью ожидается +3...+8 в области и +6...+8 в городе.

- Температура почти не изменится и в предстоящие выходные дни 26-27 августа, но будет облачно и дожди, небольшие, местами умеренные, пройдут на Урале повсеместно, - сообщает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Погоду определяет обширный заполняющийся циклон с центром в районе Республики Коми.

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