Почти 20 тысяч уральцев переселили из ветхого жилья за пять лет Фото: Александр РОГОЗА

В Свердловской области перевыполнили план по расселению аварийного жилья. Ход выполнения этого федерального проекта в регионе держит на контроле губернатор Евгений Куйвашев. На этой неделе губернатор обсудил данный вопрос с председателем попечительского совета Фонда развития территорий Сергеем Степашиным. Об этом сообщает «ОТВ-Екатеринбург».

Так, за последние 5 лет жилищные условия в Свердловской области улучшили почти 20 тысяч свердловчан при плановом показателе за этот период чуть более 13 тысяч.

Людей из аварийного жилья расселяют по региональной программе, на выполнение которой из Фонда развития территорий планируют направить больше 13,5 миллиардов рублей.

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