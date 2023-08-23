В Екатеринбурге на ремонт Кольцовского тракта потратят 384 миллиона рублей

Работы проведут с октября до ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет ремонт на Кольцовском тракте. На работы планируют потратить 384 миллиона рублей. Об этом сообщает портал «ФедералПресс».

Администрация объявила тендер на ремонт участка дороги, достигающий 6,4 километра. Работы проведут с октября до ноября. Однако исполнитель пока не известен, его выберут к середине сентября.

- Начало работ: 02 октября 2023 года. Окончание работ: 20 ноября 2023 года, – сообщается в документации.

Большая часть выделенных средств пойдет на укладку нового покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. До этого требуется снять старый асфальт. Планируется, заменить еще и боратовые камни. Также подрядчик установит две автобусные остановки и нанесет разметку.

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