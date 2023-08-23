В Екатеринбург за два месяца прибыло 665 иномарок из Китая

Поставки из КНР продолжают расти. Фото: Уральская транспортная прокуратура

За июль и август в Свердловскую область привезли крупную партию авто. В Екатеринбурга за два месяца прибыло 665 китайских иномарок. Об этом сообщили в Уральской таможенной прокуратуре.

- На терминал на автовозах доставлено 225 китайских кроссоверов. Еще 440 автомобилей прибыли в железнодорожных контейнерах, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сумма таможенного транзита превысила 270 миллионов рублей. К тому же, утилизационный сбор составил 199,5 миллионов рублей. Отмечается, что за аналогичный период в 2022 году машины из Китая не завозились вовсе.

Начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов подчеркнул, что сейчас поставки из КНР продолжают расти. Всего с начала 2023 года было оформлено больше 1,7 тысячи тягачей, самосвалов и 210 автобусов. Июль стал рекордным месяцем: рост в 14 раз.

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