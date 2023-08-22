В Екатеринбурге оцепили здание Военного комиссариата по Свердловской области

Вход в здание оградили сигнальной лентой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером 22 августа в центре Екатеринбурга полиция оцепила здание Военного комиссариата по Свердловской области. Вход в здание оградили сигнальной лентой.
Военный комиссар области Юрий Аксенов пояснил «КП-Екатеринбург», что произошло.
- В рамках системной работы по обеспечению охраны объектов критической инфраструктуры и иных значимых объектов ведётся отработка действий по пресечению возможных противоправных действий. Свидетелями таких учений и стали прохожие, — сообщил «КП-Екатеринбург» военный комиссар Свердловской области .
В настоящее время у входа в здание дежурят несколько полицейских машин.
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