В последнюю субботу августа в Екатеринбурге пройдет «Ночь кино»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В последнюю субботу августа - 26 числа, в Екатеринбурге пройдёт «Ночь кино». В 2023 году акция проходит в восьмой раз. Кинотеатры города покажут семейную комедию Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», военно-историческую драму Сергея Урсуляка «Праведник» и первый в мире фильм, снятый в космосе, режиссера Клима Шипенко «Вызов».
- Среди 162 площадок Свердловской области традиционно главной площадкой региона Всероссийской акции «Ночь кино» станет Дом Кино, - сообщают на сайте фестиваля.
Помимо Дома Кино в Екатеринбурге будет еще 14 площадок, которые участвуют в акции. Три из них - под открытым небом:
Кинодвор Свердловского областного фильмофонда (ул. Блюхера, 4)
Амфитеатр МЕГА-Парка (ул. Металлургов, 87)
Парк Маяковского (ул. Мичурина, 230)
Помимо открытых площадок, еще можно посетить кинотеатры:
Список кинотеатров, участвующих в акции
Напоминаем, на все сеансы вход свободный, однако на некоторые требуется заранее получить бесплатные пригласительные билеты.
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