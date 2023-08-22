Во время обвала потолка никто не пострадал Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свердловская прокуратура заинтересовалась обрушением потолка в екатеринбургской школе №68. Учреждение находится на Уралмаше, оно было построено еще в 1932 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- По предварительной информации, после проведенной в июле 2023 года оценки готовности к новому учебному году произошли расхождения трещин потолочных перекрытий здания, в нескольких школьных помещениях обвалилась штукатурка, оголились деревянные балки, - пояснили в прокуратуре.

К счастью, во время обрушения потолка никто не пострадал. Сейчас проводится обследование школьного здания. Вскоре ведомство даст оценку соблюдению прав учеников на безопасные условия.

Помимо этого, школу проверят на готовность к началу учебного года. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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