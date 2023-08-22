В Югре все школы и детские сады подготовили к учебному году

Все школы Югры готовы к приему учеников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе все школы и детские сады подготовили к новому учебному году. В учреждениях обновили материально-техническую базу, фонды библиотек, отремонтировали помещения, благоустроили прилегающие территории.

В сентябре в Нижневартовске открывается новая школа на 1 125 мест, также до конца 2024 года в 11 населенных пунктах построят 14 школ и еще две реконструируют. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Комфортные места в школах и детских садах создаются в рамках народной программы «Карта развития Югры». В документе прописано 152 образовательных проекта, включающих строительство новых школ и детских садов, а также ремонт нынешних учреждений.

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