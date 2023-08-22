Бизнесмен из Режа выплатит штраф за незаконные займы горожанам

Суд назначил жителю Режа штраф в 35 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнесмен из Режа предстал перед судом за выдачу незаконных займов. Предпринимателя Филиппенко привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

- В ходе прокурорской проверки выяснилось, что коммерсант, заключая с покупателем договор купли-продажи, фактически выдает займы под залог движимого имущества, то есть осуществляет деятельность ломбарда, - пояснили в суде.

Однако государственного разрешения на займы у Филиппенко не было. ИП не содержалось в реестрах субъектов рынка микрофинансирования. Также заключенные договоры не вносились в федеральный реестр. Тогда на свердловчанина возбудили административное дело, предусмотренное частью 2 статьи 14.56 КоАП РФ (повторное незаконное предоставление краткосрочных займов гражданам под залог движимого имущества).

Суд назначил жителю Режа штраф в 35 тысяч рублей. Предприниматель не согласился с решением. Однако в изменении его было отказано.

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