В Свердловском центре острых отравлений установили новую кислородную станцию

От кислородной станции подается кислород с помощью автоматизированной системы в палаты реанимации и интенсивной терапии Фото: департамент информполитики

В Свердловском областном центре острых отравлений областной клинической психиатрической больницы установили новую кислородную станцию, которая позволяет обеспечить кислородом одновременно 30 пациентов. На нее по решению правительства региона было выделено 9 миллионов рублей.

- Новое оборудование поможет обеспечить поддержку жизнедеятельности пациентов в критических состояниях и повысит их шансы на выздоровление, - рассказал заведующий областным токсикоцентром Андрей Чекмарев.

От кислородной станции подается кислород с помощью автоматизированной системы в палаты реанимации и интенсивной терапии токсикоцентра. Кроме того, она оснащена специальными емкостями для хранения сжатого кислорода.

Врачи центра острых отравлений спасают пациентов при острых отравлениях лекарственными препаратами, химическими соединениями и другими ядами, а также при алкогольной, наркотической и лекарственной зависимости в острой стадии синдрома отмены, с острой почечной и почечно-печеночной недостаточностью. Ежегодно получают помощь примерно 1,5 тысячи свердловчан.

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