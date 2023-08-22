Премьер-министр РФ лишил Каменск-Уральский объекта культурного наследия

Распоряжение уже подписано председателем правительства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин лишил Каменск-Уральск объекта культурного наследия. «Дом жилой» исключили из реестра памятников истории и культуры. Распоряжение уже подписано председателем правительства.

- Исключить из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ «Дом жилой». Объект находится в Каменске-Уральском на Пионерской, 6, - сообщается в документации.

Напомним, что объект является историческим зданием. «Дом жилой» был построен еще в 1827 году. До сих пор здание используется как многоквартирный дом, в котором живут люди. С 18 августа 2023 года он перестал быть объектом культурного наследия.

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