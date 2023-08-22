Детям придется учится в других школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше в школе № 68 рухнул потолок. Об этом рассказали родители школьников E1.RU. Из-за ЧП учебное заведение закрыли на ремонт, а детей отправили в другие школы, которые находятся далеко.

- Там, где должно было учиться начальное звено, обрушился потолок в двух классах, - рассказала изданию одна из мам. - В школьных чатах начальных классов собирают обращения в Министерство образования с просьбой выделить места в школах, которые находятся ближе.

По данным издания, детей на весь учебный год из начальных классов отправят в школу № 115, средних - в школу № 128, а старшеклассников - в лицей № 100.

Родители уже пишут коллективное заявление в департамент образования. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в ведомстве по этому поводу. На момент публикации материала ответ не поступил.

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