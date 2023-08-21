В Нижнем Тагиле полиция ищет женщину, укравшую элитный парфюм

Женщина пришла в торговый центр по Черноисточинскому шоссе. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле полиция ищет женщину, укравшую из магазина косметики. Инцидент произошел еще 23 июля, однако найти воровку не удалось до сих пор. Об этом сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Женщина пришла в торговый центр по Черноисточинскому шоссе. Зайдя в косметический магазин, она прихватила с собой туалетную воду. Воровка ловко спрятала упаковку под жакет и вышла из магазина.
Сейчас МВД города проводит проверку по данному факту. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
- Продавец, заметив пропажу, выбежала следом за женщиной, но та уже успела скрыться. В результате хищения магазину причинен ущерб в размере шести тысяч рублей, - пояснили в полиции.
Сейчас МВД города проводит проверку по данному факту. Если вы знаете женщину, запечатленную на видео, сообщите об этом в полицию, набрав 8(3435)97-65-02.
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