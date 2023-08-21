Куйвашев потребовал наказать разжигателей межнациональной розни в Екатеринбурге

Двое детей потерялись 19 августа на праздновании Дня города в Екатеринбурге. Фото: Telegram-канал "Не для протокола"

Губернатор Свердловской области поручил наказать комментаторов, разжигающих межнациональную рознь под постом о потерявшихся детях. Двое детей из среднеазиатских республик, мальчик и девочка, потерялись в Екатеринбурге на праздновании Дня города 19 августа.

Местные СМИ распространили информацию о том, где находились дети, чтобы ускорить поиски их родителей. Однако вместо оперативной помощи в комментариях стали писать оскорбительные вещи в адрес самих несовершеннолетних, а также их родителей.

- Люди оставляют чудовищные комментарии, связанные с национальностью детей: их обвиняют в том, что они родились не в тех странах и не с тем разрезом глаз, которые нравятся комментаторам. Сегодня по поручению Евгения Куйвашева Межведомственный оперативный штаб обратился в ГУ МВД по Свердловской области, чтобы комментаторов, разжигающих межнациональную рознь, нашли через IP-адреса и привлекли к ответственности по закону, - сообщается в Telegram-канале «Не для протокола».

Брата и сестренку нашли уже через пару часов. Родители забрали ребят у сотрудников полиции, у которых оба ребенка находились все время поисков, сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе ГУ МВД по Екатеринбургу.

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