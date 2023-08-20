В Екатеринбурге открыли обновленный парк Чкалова

На открытие парка пришли 200 горожан
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге отремонтировали парк Чкалова. Благоустроить его решили в честь 300-летнего юбилея города. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Урал». Компания занималась обновлением парка.
- Реконструкция парка – одно из светлых дел коллектива всей компании. Важно, что проведенное благоустройство радует подрастающее поколение и привлекает больше семей в парк, - отметил генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор, который принял участие в празднике.
На открытие парка пришли 200 горожан. Каждому ребенку вручили подарки. Помимо этого, юных жителей Екатеринбурга угощали мороженым. Также дети смогли протестировать новую детскую площадку.
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