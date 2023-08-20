На Режевском тракте водитель легковушки погиб, столкнувшись с лосем

Лось внезапно выбежал на дорогу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Режевском тракте отечественная легковушка столкнулась с лосем. Авария произошла ранним утром 20 августа. Животное и мужчина погибли. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

На 68 километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск лось неожиданно выбежал на дорогу. Из-за чего водитель на ВАЗ-21102 влетел в дикое животное. После этого машину откинуло на едущую по встречной полосе Nissan Terrano.

- Водитель ВАЗа и лось погибли на месте происшествия. По факту ДТП ГИБДД проводит проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное решение, - пояснили в ГИБДД региона.

Ранее, в июле 2022 года, в Екатеринбурге водитель насмерть сбил лося. Животное погибло, а мужчину доставили в больницу.

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