В ДТП на Серовском тракте пассажир вылетел из автомобиля

В ЖТП пострадали два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДТП на Серовском тракте 19 августа травмы получили два человека, один из которых в момент аварии вылетел из салона иномарки на дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

По данным силовиков, ДТП произошло на 33-километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Водитель Toyota Mark выбрал небезопасную скорость, потерял контроль над автомобилем и снес металлический отбойник, а потом влетел в автомобиль Omoda, который ехал в попутном направлении.

Во время столкновения пассажир первой иномарки вылетел через лобовое стекло автомобиля, так как не был пристегнут. Во втором автомобиле также пострадал пассажир. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.