Мэр Екатеринбурга обратился к жителям в День города

Алексей Орлов поздравил жителей Екатеринбурга с юбилеем города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в день 300-летия города поздравил горожан с праздником, и пожелал уральской столице покорять новые горизонты.

- Искренне и от всей души поздравляю вас с 300-летием нашего любимого и родного города Екатеринбурга. Юбилей – это особый праздник, наполненный улыбками, радостью, теплом и чувством гордости за наш город. Судьба даровала нам уникальную возможность быть свидетелями важнейших исторических событий в жизни Екатеринбурга, принимать в них самое активное участие. Нас всех объединяет любовь к Екатеринбургу, к городу с неповторимым очарованием и характером, богатым архитектурным наследием, уютными парками и скверами, - говорит в праздничной речи Алексей Орлов.

По мнению градоначальника, город заслуженно носит статус столицы Урала и по праву является один из ключевых центров России. Здесь находятся самые передовые отрасли, научно-образовательные центры, спортивные объекты мирового уровня, крупнейшие компании и предприятия.

- Безусловно, все достижения и успехи, которыми так гордится Екатеринбург, были бы невозможны без самого главного, жителей, чем ум, талант, жизненная энергия делают наш город еще лучше и комфортнее. Больше вам за это спасибо, - говорит глава Екатеринбурга.

Мэр подчеркнул, что сегодня самое время подумать о будущем. Представить, каким станет наш город спустя десятилетия, а также вспомнить ветеранов, которые, не жалели сил для процветания Свердловска, кто строил город. Ковал его промышленную мощь, развивал культуру, образование, медицину и многие другие сферы.

- Скажем спасибо тем, кто рядом с нами, тем, чью поддержку мы чувствуем каждый день. Впереди новые горизонты, и нет сомнений, что вместе мы сможем покорить любые вершины. Ведь судьба города, это и наша судьба. Пожелаем нам всем дальнейших успехов, здоровья и процветания. С Юбилеем, Екатеринбург! С 300-летием, самый лучший город на Земле! – сказал глава города Алексей Орлов.