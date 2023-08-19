На Вторчермете построят новый микрорайон

Новый микрорайоне появится на южной окраине Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 15 августа своим постановлением утвердил проект планировки застройки большого земельного участка на Вторчермете. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале города.

Территорию в границах улиц Дивизионной, Предельной, Умельцев, Окружной, 2-й Новосибирской и проектируемой Городской-1 будут комплексно застраивать в ближайшие 12 лет в три этапа.

Общая площадь территории под застройку на Вторчермете составляет больше 150 гектаров, здесь построят жилье для 25 тысяч человек. В микрорайоне появятся многоэтажные дома жилой площадью 757,724 тысячи квадратных метров, объекты для бизнеса площадью чуть больше 50 тысяч квадратных метров.

Также здесь построят три детских сада до 200 мест каждый, три детсада по 350 мест, две школы по 1 125 мест каждая, а также новый корпус школы №55 на 1000 мест, поликлиника и стационар, где за одну смену будут принимать 300 человек.