Юная екатеринбурженка отправится на Бали, чтобы презентовать свое изобретение

Осенью юная свердловчанка отправится на Бали для презентации проекта. Фото: «Городисский и Партнеры»

Школьница из Екатеринбурга изобрела систему обнаружения объектов на ЖД путях в реальном времени. Он называется – ДИОПТР. Осенью юная свердловчанка отправится на Бали для его презентации. Об этом сообщили в пресс-службе фирмы «Городисский и Партнеры», которая организовывает участия российской команды в конкурсе юных изобретателей International Young Inventors Award.

Вероника Алексеенко-Недышилова представит Россию на Международном конкурсе. Всего в отборочном туре приняли участие изобретатели 100 проектов из 13 городов России. Следующий этап будет проходить с 16 по 19 сентября.

При работе разработанной системы используется технология компьютерного зрения и нейросетей. Фото: «Городисский и Партнеры»

- Юная изобретательница спроектировала автоматизированную систему обнаружения объектов на ЖД путях в реальном времени ДИОПТР. Устройство способно детектировать объекты в реальном времени, являясь практичным помощником машинисту в наблюдении за дорогой, - отметили организаторы.

При работе разработанной системы используется технология компьютерного зрения и нейросетей. Камеры передают информацию на компьютер, а нейросеть обрабатывает данные, результаты выводятся на экран.

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