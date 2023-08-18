УБРиР повышает доходность накопительных счетов до 12%

Фото: пресс-служба УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) поднимает ставки по всей линейке накопительных счетов. С 18 августа ставки поднимутся в зависимости от продукта на 1 – 2 п.п.

По накопительному счету «Ежедневный доход» базовая ставка составит 7% годовых. Это продукт с начислением процентов на ежедневный остаток. Деньги на счете остаются в доступе 24/7.

УБРиР улучшает условия и по «Накопительному счету». Так бонусная ставка, которая начинает действовать при подключении опции «Больше плюсов» и совершении покупок – вырастет. Теперь при общей сумме платежей по картам УБРиР от 10 тыс. рублей можно получить максимально 8,5% годовых, от 30 тыс. рублей — 10% годовых, от 60 тыс. рублей — 12% годовых. По этому продукту проценты начисляются на минимальный остаток на счете за месяц.

«Мы внимательно следим за экономической ситуацией и оперативно реагируем на изменения, чтобы и дальше предлагать нашим клиентам выгодные условия по продуктам», — отметил Евгений Вяткин, управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР.

Накопительные счета можно открыть в интернет-банке и в мобильном приложении УБРиР.