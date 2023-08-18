Все кладбища Свердловской области оцифруют

Данные о захоронениях внесут в единую базу до конца 2024 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области до конца будущего года оцифруют все кладбища – данные о захоронениях перенесут в электронную базу. Об этом сообщает информационное агентство ЕАН.

- Губернатор Евгений Куйвашев дал поручение муниципалитетам закончить оцифровку кладбищ к концу будущего года, - рассказал исполнительный директор ассоциации Похоронные организации Урала Дмитрий Хазов.

По его словам, большая часть населенных пунктов еще не приступала к работе в этом направлении, поэтому есть риск не успеть завершить процесс в указанные главой региона сроки.

Федеральное правительство поставило задачу регионам к 2026 году провести инвентаризацию всех кладбищ.