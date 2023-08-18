Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2023 11:57

Все кладбища Свердловской области оцифруют

Захоронения пересчитают до конца 2024 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Данные о захоронениях внесут в единую базу до конца 2024 года

Данные о захоронениях внесут в единую базу до конца 2024 года

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области до конца будущего года оцифруют все кладбища – данные о захоронениях перенесут в электронную базу. Об этом сообщает информационное агентство ЕАН.

- Губернатор Евгений Куйвашев дал поручение муниципалитетам закончить оцифровку кладбищ к концу будущего года, - рассказал исполнительный директор ассоциации Похоронные организации Урала Дмитрий Хазов.

По его словам, большая часть населенных пунктов еще не приступала к работе в этом направлении, поэтому есть риск не успеть завершить процесс в указанные главой региона сроки.

Федеральное правительство поставило задачу регионам к 2026 году провести инвентаризацию всех кладбищ.