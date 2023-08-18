На благоустройство дворов к юбилею Екатеринбурга обошлось в 130 миллионов рублей

Были высажены тысячи деревьев, кустарников, заменен газон, качели и лавочки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге на благоустройство дворов потратили 130 миллионов рублей. Из них больше 56 миллионов были выделены из федерального бюджета. Изменения произошли к 300-летию города. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- В результате жители получили озелененные пространства с местами отдыха и игр детей всех возрастов, а также занятий спортом. Для старшего поколения восстановлены излюбленные места отдыха. Таким образом, комфортность своего проживания улучшили почти пять тысяч человек, – отметил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Обновили дворы домов по улицам Селькоровская, Амундсена, Малышева, переулок Коллективный, 22-го Партсъезда, Фестивальной и 40-летия Октября, Тагильская и Фрунзе. Были высажены тысячи деревьев, кустарников, заменен газон, качели и лавочки.

В 2024 году программа благоустройства дворов в столице Среднего Урала. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru