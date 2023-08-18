В Екатеринбурге нашумевший фильм «Барби» покажут в сентябре

Девятого числа картина войдет в прокат в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге все же покажут нашумевший во всем мире фильм «Барби». Первый показ пройдет в начале сентября. Девятого числа картина войдет в прокат в Мягком кинотеатре в Veer Mall на Уралмаше.

- Сначала сеанс фильма «Барби», затем сеанс фильма «Три добрых дела». Бесплатное предсеансовое обслуживание «Барби» - продолжительность один час 54 минуты. Фильм «Три добрых дела» - продолжительность - шесть минут, - сообщается на сайте Мягких кинотеатров.

Опубликовано расписание сеансов на два дня: 9 и 10 сентября. Фильм будут показывать с 10:15 до 22:20 часов. Сюжет фильма заключается в том, что главную героиню Барби выгоняют из Барбиленда, поскольку она не соответствует нормам красоты. Тогда кукла отправляется в реальный мир.

В других кинотеатрах города пока не анонсировали показ новой картины.

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