Жители Каменска-Уральского рассказали чиновникам, где нужно починить тротуары

Тротуары Каменска-Уральского нуждаются в срочном ремонте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Каменска-Уральского рассказали чиновникам городской мэрии, какие тротуары нуждаются в ремонте. Своими мыслями горожане поделились с порталом KU66.RU.

Так, например, жители Каменска-Уральского рассказали, что в плохом состоянии находится тротуар в переулке Больничный на участке от Строителей до Октябрьской. Здесь отремонтировали проезжую часть, но до тротуара дело так и не дошло.

Рядом расположена поликлиника, и многие пациенты из-за разбитой пешеходной части улицы вынуждены ходить прямо по проезжей части.

- По проезжей части ходят мамы с колясками, потому что не могут проехать по «убитому» тротуару, - говорят горожане.

Также в список мест с ужасными тротуарами попали:

- Участок у дома №11 по улице Крылова, где ученики школы №60 также вынуждены ходить по проезжей части. Здесь отремонтировали участок улицы с конца до дома №15. После этого ремонтные работы завершились.

- Участок по проспекту Победы от Пугачева до профилактория «Чистый ключ».

- Репина, 36.

- Одна из сторон улицы Парковая.

- Тротуар у дома №64 по Алюминиевой.

- Гоголя, 13.

- Альминиевая от завода до моста.

- Тротуары по улице Ленинградской.