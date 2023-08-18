На место ЧП прибыла машина реанимации Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Екатеринбурга человека ранили ножом. Драка с поножовщиной произошла утром 18 августа на Малышева, 44. Об этом сообщили очевидцы Telegram-каналу «Бандитский центр».

- Утро в Екатеринбурге началось с ножевого ранения в центре города, – делятся свидетели ЧП.

На место происшествия прибыла реанимации. Раненого человека погрузили на носилки и загрузили в машину. Пока о состоянии пострадавшего ничего не известно.

«КП-Екатеринбург» обратилась в УМВД города. Там сообщили, что пока никакой информации об инциденте в полицию не поступало.

Ранее, вечером 17 августа, в Нижнетагильском пруду утонула женщина. ЧП произошло рядом с отелем. Сообщается, что она зашла в воду и погибла. Женщину попытались спасти, но безуспешно.

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