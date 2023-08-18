В Екатеринбурге закроют проезд по улице 2-й Новосибирской

Объехать перекрытие автомобилисты смогут по улице Городской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 22:00 25 августа до 06:00 28 августа закроют проезд по улице 2-й Новосибирской. Как объяснили в мэрии, ограничение связано со строительством трамвайной линии в Солнечный микрорайон.

- Специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закроют движение транспорта по улице 2-й Новосибирской, от улицы Чемпионов до дома № 68 по улице 2-й Новосибирской, - рассказали в администрации города.

Объехать закрытый участок дороги автомобилисты смогут по улице Городской.

Из-за перекрытия с 10:00 25 августа до 05:00 28 августа будет закрыто движение трамваев от остановки «Ферганская» до остановки «Керамическая».

Также в мэрии отметили, что для того, чтобы минимизировать неудобства для горожан, строители выполнят необходимые работы преимущественно в выходные дни.

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