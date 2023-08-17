В Кольцово появятся рейсы на Шри-Ланку, во Вьетнам, Бангкок и Гоа

Из Кольцово запустят несколько новых рейсов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой осенью из екатеринбургского аэропорта Кольцово запустят рейсы на Шри-Ланку, во Вьетнам, Бангкок и Гоа.

- Мы ожидаем расширение географии полета в осенний период. Обсуждается возможность прямого авиасообщения с Шри-Ланкой и Вьетнамом, я убежден, что они будут положительно рассмотрены, – поясняет президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

К концу 2023 года компания «Аэрофлот» планирует запустить из Екатеринбурга прямые рейсы в Бангкок и Гоа. В ближайшее время информация о ценах появится на официальном сайте Аэрофлота.

Также Михаил Мальцев отметил возможность прямых рейсов в Лангкави, Малайзию и Абу-Даби, ОАЭ.

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