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НовостиЭкономика17 августа 2023 10:31

Югра попала в число регионов с самой низкой инфляцией

ХМАО занимает в рейтинге второе место по России
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Товары в Югре почти не дорожают

Товары в Югре почти не дорожают

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ханты-Мансийский автономный округ занимает второе место по России в свежем рейтинге регионов с самой низкой инфляцией. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Годовой темп инфляции в ХМАО в прошлом месяце вырос на 0,66 п.п. в сравнении с июнем и составил 0,77 п.п., но по-прежнему остался одним из самых низких по стране.

В регионе на фоне ослабления рубля подорожали овощи и фрукты из других стран, а также кормовые добавки, запчасти для различных видов оборудования. Подросло в цене мясо, яйца. Дешевле, чем год назад в Югре стоят крупы, макароны, чай и растительное масло.

В целом по России на рост цен повлиял увеличившийся спрос при ограниченном предложении.