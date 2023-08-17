В Екатеринбурге загорелась ледовая арена УГМК

На место ЧП прибыли 47 спасателей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В центре Екатеринбурга разгорелся пожар. На крыше ледовой арены УГМК вспыхнули лакокрасочные материалы и утеплитель. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

ЧП произошло днем 17 августа на улице Степана Разина. О возгорании стало известно в 12:43. Тогда на место происшествия отправили пожарно-спасательные подразделения.

- До прибытия огнеборцев с территории объекта самостоятельно эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших не поступало, - пояснили в региональном МЧС.

Спасатели осмотрели место пожара. Им удалось выяснить, что огонь охватил шестой этаж здания, пламя успело распространиться на десять квадратных метров. Возгорание локализовали. Уже в 13:35 огонь и вовсе удалось потушить. С огнем боролись 47 спасателей и 13 пожарных машин.

В беседе с «КП-Екатеринбург» директор Ледовой арены Данил Крицкий. Он отметил, что в пожаре никто не пострадал, а полученный ущерб незначителен.

- По предварительной информации, причиной возгорания могло стать нарушение работниками подрядной организации требований к безопасности проведения строительно-монтажных работ. В ближайшее время на площадке будут возобновлены работы в штатном режиме, - рассказывает Данил Крицкий.

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