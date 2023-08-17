В детскую больницу Каменска-Уральского поступила вакцина от рака

Препарат ставят бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Детскую больницу Каменска-Уральского поступила вакцина для рака. Препарат «Гардасил» предназначен для 12-летних девочек, его можно поставить бесплатно. Об этом пишет портал KU66.RU.

В органах женского организма опухоли могут возникать из-за отдельных видов папилломы-вируса человека. Они передают либо половым путем, либо при контакте слизистых оболочек с патогенными организмами.

Для того, что заболевание не распространялось, нужно проходить своевременное обследование у гинеколога. Также нужно помнить, что риск заболеть вырастает, если женщина курит, часто меняет половых партнеров, употребляет алкоголь и переживает стрессы.

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