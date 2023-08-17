Мэр Талицы Александр Толкачев ушел в отставку

Политик обещает, что Талица и дальше будет достойно развиваться. Фото: соцсети Александра Толкачева

Мэр Талицы ушел в отставку. Политик займет пост в Федеральном агентстве по делам национальностей. Об этом Александр Толкачев рассказал в своем сообществе во «ВКонтакте».

- Сегодня хочу сказать спасибо всем жителям Талицкого района. Спасибо за поддержку и доверие. Мы многое сделали совместными усилиями, - отметил бывший глава Талицы.

Политики отметил, что не прощается с жителями Талицкого района, поскольку здесь остается его дом. Помимо этого, Александр Толкачев обещает, что Талица и дальше будет достойно развиваться. Также свердловчанин и дальше станет делиться новостями в своих социальных сетях спустя некоторое время.

На новой должности Александр Толкачев постарается обеспечить межнациональный и межконфессиональный мир и согласие на новых территориях России.

Ранее стало известно, что Владислав Пинаев вновь баллотируется на должность мэра Нижнего Тагила.

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