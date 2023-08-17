В Лабытнанги подросток получит 15 тысяч рублей после нападения собаки

Нападение собаки оценили в 15 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия ямальского города Лабытнанги выплатит подростку 15 тысяч рублей в качестве компенсации за нападение собаки. Такое решение вынес суд по иску городской прокуратуры. Об этом пишет портал «Ямал 1».

В феврале 2023 года на 14-летнего школьника на одной из улиц Лабытнанги напала бездомная собака и покусала мальчика.

В прокуратуре решили, что ответственность за безнадзорных животных лежит на городской власти. Суд удовлетворил требования прокурора и постановил выплатить компенсацию.

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