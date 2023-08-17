Хулиганы разбили лобовое стекло Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле мужчине обстреляли автомобиль из пневматического пистолета. Об этом он рассказал в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». Все произошло 15 августа около дома № 61 по проспекту Дзержинского. Мужчина утверждает, что просто ехал мимо.

- Оказалось разбито лобовое стекло. Я настолько не ожидал, что такое может произойти, тем более в черте города, что даже не обратил внимания, откуда стреляли. Подозреваю, что ни я первый, ни я последний попал под такой обстрел какими-то "шутниками", поэтому хотелось бы предупредить тагильчан и гостей города, чтобы проезжая данный участок дороги, были на чеку и бдили в оба, - рассказал тагильчанин.

Тагильчанин надеется, что хулиганов вычислят пока для них с такими «играми» не закончилось все печально.

В полицию мужчина не обращался. В МУ МВД России «Нижнетагильское» «КП-Екатеринбург» подтвердил, что по данному факту сообщений в полицию не поступало.

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