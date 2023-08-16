Бастрыкин заинтересовался итогом дела об избиении пенсионера из Заречного

Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом двухлетней давности из-за публикаций в СМИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом двухлетней давности из-за публикаций в СМИ. В 2021 году в Заречном, что в Свердловской области, 72-летнего пенсионера избили в ходе конфликта из-за недвижимости. В итоге, из-за полученных травм инвалид первой группы ослеп на один глаз.

- По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 2 эпизодам ч.1 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), - сообщили в социальных сетях Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СК по Свердловской области представить доклад о результатах расследования этого уголовного дела.

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