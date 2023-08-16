Дело передано в суд для рассмотрения по существу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге осудят инспектора ДПС за взятку и превышение полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Инцидент произошел 3 октября 2022 года. Мужчина, работающий на должности инспектора, взял деньги у посредника. Всего было передано 100 тысяч рублей. После этого инспектор приехал на место задержания молодого человека, у которого нашли, предположительно, наркотики. С него сняли наручники, а его водительские права отдали. Задержанного отпустили с места преступления.
- Фактически сотрудник полиции позволил мужчине незаконно избежать уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, - отметили в ведомстве.
На инспектора возбудили уголовное дело по двум статьям. Теперь мужчине грозит реальный срок. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru