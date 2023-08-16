На Уктусе лошадь провалилась в канализационный люк

Инцидент произошел на перекрестке улиц Щербакова – Самолетная Фото: Виктория МИНАЕВА

В Екатеринбурге лошадь провалилась в канализационный люк. Инцидент произошел на Уктусе на перекрестке улиц Щербакова – Самолетной. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил очевидец происшествия.

- Большая белая лошадь провалилась. Пони рядом стояла с ней. Девчонки, которые вместе с животными пришли, звонили кому-то, а мужчины пытались поднять лошадь. Все это случилось, к счастью, не на проезжей части, на траве рядом, - поделилась горожанка.

По словам читательницы, в люке оказалась задняя часть животного. Вытащить ее люди самостоятельно не смогли. О состоянии лошади пока ничего не известно.

Ранее жительница Краснотурьинска получила 35 тысяч рублей за ДТП с пони. За животным плохо смотрел его хозяин, и оно выбежало на проезжую часть и спровоцировало столкновение.

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