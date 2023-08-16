Роспотребнадзор проконсультирует родителей детей, заболевших в детсадах Ревды

Дети подхватили инфекцию от сотрудника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор проконсультирует родителей детей, заболевших острой кишечной инфекцией в детсадах №50, 34 и 17 Ревды в июне 2023 года, после завершения эпидрасследования.

- Специалисты консультационного пункта для потребителей Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» ждут родителей пострадавших детей по адресу: Первоуральск, ул. Вайнера, 4, кабинет 107, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Требуется предварительная запись. Прием ведется с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30 и в пятницу с 09:00 до 16:00.

По данным Роспотребнадзора, в дошкольных учреждениях не соблюдались правила личной гигиены и некачественно проводилась дезинфекция, необходимая для прерывания контактно-бытового пути передачи инфекции. В соответствии с законодательством РФ, подобные нарушения влекут как административную, так и гражданско-правовую ответственность.

Ранее мы писали, что по итогам проверок был найден болеющий сотрудник. Его отстранили от работы. Помимо этого, главе Ревды направлено предложение о принятии мер.

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