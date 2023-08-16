Сотрудниками ведомства будет определен ущерб, причиненный почве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске нашли свалку металлических емкостей с отходами. Природоохранная прокуратура организовала проверку.

- Прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ об обнаружении в лесном массиве в микрорайоне Магнитка двух десятков металлических емкостей объемом 200 литров каждая, из которых осуществлен сброс жидких отходов на почву в непосредственной близости к водному объекту.

Сотрудниками ведомства будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, в том числе определен ущерб, причиненный почве.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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