Мэром Серова почти единогласно выбрали Василия Сизикова

Депутата выбрали 15 августа на внеочередном заседании Думы Серовского ГО. Фото: соцсети Василия Сизикова

Василия Сизикова 15 августа снова стал мэром Серова. Депутата выбрали на внеочередном заседании Думы Серовского городского округа. Свердловчанин займет пост на пять лет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

- Представил депутатам предложения по решению наиболее актуальных и проблемных для Серовского городского округа вопросов местного значения. По итогам голосования большинством голосов избран главой Серовского городского округа, - пояснил Василий Сизиков.

Ранее, стало известно, что выборы депутата в Законодательное собрание в Свердловской области. Голосования пройдут 9 и 10 сентября.

- Это решение принято в интересах избирателей. Возможность принять участие в выборах в субботу или в воскресенье, судя по опыту наших коллег из других российских регионов, избирателями востребована, - отметила председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

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