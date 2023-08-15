В Академическом самокатчик сбил 8-летнюю девочку на велосипеде

Девочку с травмой головы увезли в больницу. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Академическом районе Екатеринбурга девушка на самокате сбила маленькую девочку. Ребенок получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла днем 15 августа рядом с домом на улице Чкалова, 231. 23-летняя девушка на арендованном самокате наехала на восьмилетнюю велосипедистку.

- В результате дорожного инцидента ребенка с травмой головы доставили в лечебное учреждение, - отметили в екатеринбургском ГИБДД.

На данный момент автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшей аварии. Также ГИБДД города просит водителей самокатов быть осторожнее в зонах, где передвигаются маленькие дети.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге число ДТП с участием самокатов в 2023 году возросло более чем в два раза. Всего в уральской столице в этом году было зарегистрировано 76 ДТП с участием самокатов и моноколес.

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