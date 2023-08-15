На Лисьей горе в Нижнем Тагиле заложили новый арт-объект

"Сердце Тагила" появилось на Лисьей горе. Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

В День города в Нижнем Тагиле заложили новый арт-объект под названием «Сердце Тагила». Он появился на Лисьей горе – самой высокой точке города. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Объект состоит из камней с надписями, которые положены в центр большого сердца. Эти надписи сделали молодожены, которые скрепили свои отношениями узами брака в День города.

Мероприятие посетил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с супругой Еленой, который поздравил новобрачных.

301-й день рождения Нижний Тагил отметил в минувшие выходные.