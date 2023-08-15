Кандидата поддержали поддержали представители четырех крупнейших городских предприятий
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бывший топ-менеджер «Уралвагонзавода» стал кандидатом в мэры Первоуральска Андрей Палатов. Об этом пишет URA.RU. По данным издания, его поддержали представители четырех крупнейших городских предприятий - новотрубного завода, «Динура», «Уникома» и «Русского хрома».
Сообщается, что Андрей Палатов подал документы для участия в конкурсе сразу после встречи промышленников.
Сейчас пост мэра Первоуральска занимает Игорь Кабец. Его выбрали главой в октябре 2018 года. Ранее он работал на АО «Первоуральский новотрубный завод».
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