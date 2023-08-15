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НовостиОбщество15 августа 2023 7:25

Бывший топ-менеджер «Уралвагонзавода» стал кандидатом в мэры Первоуральска

Андрея Палатова поддержали представители четырех крупнейших городских предприятий
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Кандидата поддержали поддержали представители четырех крупнейших городских предприятий

Кандидата поддержали поддержали представители четырех крупнейших городских предприятий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший топ-менеджер «Уралвагонзавода» стал кандидатом в мэры Первоуральска Андрей Палатов. Об этом пишет URA.RU. По данным издания, его поддержали представители четырех крупнейших городских предприятий - новотрубного завода, «Динура», «Уникома» и «Русского хрома».

Сообщается, что Андрей Палатов подал документы для участия в конкурсе сразу после встречи промышленников.

Сейчас пост мэра Первоуральска занимает Игорь Кабец. Его выбрали главой в октябре 2018 года. Ранее он работал на АО «Первоуральский новотрубный завод».

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