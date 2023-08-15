ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников «Уралвагонзавода»

Соглашение включает сотрудничество по нескольким направлениям. Фото: Уралвагонзавод

«Промсвязьбанк» выделит деньги на строительство жилья для сотрудников «Уралвагонзавода». Накануне между компаниями было подписано соглашение. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ.

- Наша программа финансирования строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК очень востребована среди предприятий ОПК, ведь она не только способствует мотивации сотрудников к долгосрочной работе в оборонно-промышленном комплексе, но и в целом дает импульс развитию территорий, созданию новых рабочих мест и точек экономического роста на территории России, - рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

Соглашение включает сотрудничество по нескольким направлениям. В их число входит и строительство новых жилых комплексов на 1000 квартир. Они будут возведены для сотрудников предприятий концерна сразу в трех городах – Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле.

Ранее ЕВРАЗ выделил больше двух миллионов на обновление Нижнетагильского музея. На эти деньги в учреждении провели ряд изменений. Средства выделялись в течение трех лет.

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